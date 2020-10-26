В Рунете засекли массовую регистрацию доменных имен с названиями известных брендов

В качестве примера в компании привели доменные имена familiya-off.ru, detskiy-mir-off.ru, tele2-off.ru, rosneft-off.ru и citilink-off.ru. Только 20 октября сервис выявления угроз Ethic обнаружил регистрацию 192 подобных доменов. Все они регистрируются через одну и ту же российскую структуру с серверами на технических площадях компании Ispiria из Белиза в Центральной Америке.

Специалисты зафиксировали в рунете массовую регистрацию доменов с названием известных брендов и окончанием–off, которое может использоваться для распродаж. Об этом 26 октября пишет « Коммерсантъ » со ссылкой на Infosecurity a Softline company.

Регистрация одного домена стоит 199 руб., а общие затраты покупателя доменного имени могут достигать десятки тысяч рублей, предположил специалист. Компания полагает, что владелец доменов начнет их монетизировать: использовать для накрутки трафика, фишинговых рассылок или создания фишинговых сайтов.



В конце сентября появление сотен подобных доменов в рунете заметила и компания «СёрчИнформ». Речь идет об очень разнородных брендах (мебельные компании, магазины одежды, ювелирные салоны, сотовый ритейл). Он отметил также, что домены зарегистрированы на частное лицо, в то время как у настоящих сайтов тех же компаний другие администраторы.



Подобный сайт могут заблокировать за день, если очевидно, что он фишинговый или распространяет вредоносное программное обеспечение. Если же ресурс только нарушает права бренда, закрыть его в досудебном порядке получается не всегда.

