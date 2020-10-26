За масочным режимом на транспорте проследят 18 бригад – по числу районов. Стариков никто в сугроб не высадит

Как рассказали в комтрансе 26 октября, всего будет сформировано 18 бригад, рейды пройдут во всех районах. «В общественном транспорте сможет находиться лишь один человек без маски – это водитель транспортного средства, - говорят в ведомстве. - Но при одном обязательном условии: если он трудится в кабине, отделенной от пассажирского салона изолирующей перегородкой и не контактирует с пассажирами (не продаёт билеты)».

По данным «Фонтанки», внутренняя инструкция выглядит так: должностное лицо должно сообщить, что на транспорте проходит проверка и штраф за несоблюдение масочного режима составляет 4 тысячи рублей. После этого происходит фотофиксация нарушения и сотрудник обращается к пассажиру; если тот сразу надевает маску, то проверяющий ограничивается профилактической беседой. Если маски нет или пассажир отказывается ее надеть, сотрудник вместе с нарушителем выходят на ближайшей остановке для оформления протокола. Если гражданин отказывает предъявить документ, удостоверяющий личность, то участник рейда обращается к сотруднику полиции. При этом отдельно говорится, что с людьми пожилого возраста необходимо сосредоточиться именно на профилактической работе и не допускать конфликтных ситуаций. Проще говоря – обойтись без высаживаний из подвижного состава, которые могут повлечь угрозу жизни и здоровью людей.

Кроме того, проверки коснутся такси: маски должны носить водители и пассажиры, а шофер должен обрабатывать салон дезифицирующими средствами перед каждым рейсом. К работе по выявлению нарушителей подключатся инспекторы ГИБДД – они будут останавливать таксомоторы для проведения контрольных мероприятий, если в автомобиле присутствуют люди без средств индивидуальной защиты. Причём инспектор может выписать протокол о нарушении как водителю, так и пассажиру. Останавливать машины он будет при «визуальном определении наличия нарушения». Напомним, на прошлой неделе такой рейд уже проводился, было составлено 43 протокола.