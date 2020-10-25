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25.10.2020 17:58
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На Костюшко «Лада» сбила ребенка. Трое перебегали дорогу в неположенном месте

Женщина и двое детей решили перейти дорогу в нескольких десятках метров от пешеходного перехода. Одна из девочек оказалась на капоте.

Видео с моментом ДТП оказалось в распоряжении «Фонтанки». Скорую и полицию на место вызвали около четырех часов дня 25 октября. Дети и женщина намеревались перейти дорогу в неположенном месте у дома 9 по улице Костюшко. Девочки оказались шустрей и побежали вперед, одна из них успела остановиться перед «Ладой», вторая оказалась на капоте. Исходя из данных с карт «Яндекса», ближайший переход находится в конце дома, даже с противоположной стороны до него около ста метров.

Известно, что пострадавшей 8 лет. Ребенку оказывают помощь врачи. Судя по кадрам, после столкновения девочка была в сознании.

Машина зарегистрирована в Гатчинском районе Ленобласти на 21-летнюю девушку.

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Комментарии (13)

Ифка
там же машину видно было, куда пошли то? мамаша точно не в себе.
hal9000
Взять бы так книжку ПДД...и троим по голове этой книжкой настучать
Lazy
Две проблемы: идиоты-чиновники, которые делают переходы не там, где людям удобно, а хз где, и идиотка-мамаша.
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