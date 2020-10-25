На Костюшко «Лада» сбила ребенка. Трое перебегали дорогу в неположенном месте
Женщина и двое детей решили перейти дорогу в нескольких десятках метров от пешеходного перехода. Одна из девочек оказалась на капоте.
Видео с моментом ДТП оказалось в распоряжении «Фонтанки». Скорую и полицию на место вызвали около четырех часов дня 25 октября. Дети и женщина намеревались перейти дорогу в неположенном месте у дома 9 по улице Костюшко. Девочки оказались шустрей и побежали вперед, одна из них успела остановиться перед «Ладой», вторая оказалась на капоте. Исходя из данных с карт «Яндекса», ближайший переход находится в конце дома, даже с противоположной стороны до него около ста метров.
Известно, что пострадавшей 8 лет. Ребенку оказывают помощь врачи. Судя по кадрам, после столкновения девочка была в сознании.
Машина зарегистрирована в Гатчинском районе Ленобласти на 21-летнюю девушку.