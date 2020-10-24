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24.10.2020 00:08
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Испуганный Зеленский покоряет соцсети. Проверить сердце его заставили хоккеисты в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на громкий звук, который услышал на открытии ледового стадиона. Видеозапись 23 октября набирает популярность в соцсетях и рискует стать мемом.

Как пишут украинские СМИ, накануне Зеленский принял участие в церемонии открытия ледовой арены Mariupol Ice Center в Мариуполе. После неё на арене начался хоккейный матч, а президент проводил пресс-конференцию.

Во время своей речи Зеленский услышал скрежет из динамиков. Первая реакция главы государства вышла курьёзной: он дёрнулся в сторону, зажал уши и открыл рот. Судя по видео, к нему поспешил охранник.

Впрочем, Зеленский быстро пришёл в себя и отреагировал на случившееся с юмором, заверив, что «всё нормально, всё нормально, сижу».

«Видите, все спортсмены, у всех сердца здоровые, и это главное. Всех проверили, никто не убежал. Почти», - пошутил президент.

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Комментарии (3)

Бонвиван
И зачем эта "новость" на Фонтанке? Мало ли какой презик в своем зимбабве из-за чего подпрыгнул - все публиковать? Совсем писать не о чем?
Ruticon
нормальная реакция любого человека, я бы тоже перепугался от такой неожиданности.
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