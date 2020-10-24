Испуганный Зеленский покоряет соцсети. Проверить сердце его заставили хоккеисты в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на громкий звук, который услышал на открытии ледового стадиона. Видеозапись 23 октября набирает популярность в соцсетях и рискует стать мемом.
Как пишут украинские СМИ, накануне Зеленский принял участие в церемонии открытия ледовой арены Mariupol Ice Center в Мариуполе. После неё на арене начался хоккейный матч, а президент проводил пресс-конференцию.
Во время своей речи Зеленский услышал скрежет из динамиков. Первая реакция главы государства вышла курьёзной: он дёрнулся в сторону, зажал уши и открыл рот. Судя по видео, к нему поспешил охранник.
Главное что не УБИГ— alexxbezz (@alexxbezz) October 22, 2020
Зеленский на открытии Ледовой арены в Мариуполе
На видео попал кадр, как он испугался сильного шума.. pic.twitter.com/MOGTRhG6kz
Впрочем, Зеленский быстро пришёл в себя и отреагировал на случившееся с юмором, заверив, что «всё нормально, всё нормально, сижу».
«Видите, все спортсмены, у всех сердца здоровые, и это главное. Всех проверили, никто не убежал. Почти», - пошутил президент.