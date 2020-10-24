Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на громкий звук, который услышал на открытии ледового стадиона. Видеозапись 23 октября набирает популярность в соцсетях и рискует стать мемом.



Как пишут украинские СМИ, накануне Зеленский принял участие в церемонии открытия ледовой арены Mariupol Ice Center в Мариуполе. После неё на арене начался хоккейный матч, а президент проводил пресс-конференцию.



Во время своей речи Зеленский услышал скрежет из динамиков. Первая реакция главы государства вышла курьёзной: он дёрнулся в сторону, зажал уши и открыл рот. Судя по видео, к нему поспешил охранник.