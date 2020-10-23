«Би-2» выпустили новый альбом «Нечётного воина» с Manizha, Макаревичем и отголосками «Кин-дза-дза!»

Группа «Би-2» выпустила новый альбом сайд-проекта «Нечётный воин». Сборник из 12 песен появился в сети 23 октября. В записи пластинки «Нечетный воин 4. Часть 1» поучаствовали Manizha, Игорь Журавлёв, Андрей Макаревич, глава «Чайфа» Владимир Шахрин, вокалист «Порнофильмов» Владимир Котляров, лидер группы Braistorm Ренарс Кауперс и другие. Композитором, идеологом проекта и автором текстов выступил Михаил Карасев.



Как отметили создатели на странице «Би-2» в «ВКонтакте», «этот альбом — «юбилейный» для «Нечётного воина», которому в этом году исполнилось 15 лет». В честь этой даты музыканты запустили сайт, на котором рассказывается об истории создания каждого трека. Из описаний можно узнать, что, например, песня «Так не бывает», которую Шура «Би-2» прислал Владимиру Шахрину, впечатлила того «необычной фактурой» и тем, что «первые звуки сначала напомнили саундтрек из фильма «Кин-дза-дза». А композицию «Паганини в метро» её исполнительница Manizha описала фразой: «качественный, очень красивый олдскул». Она утверждает, что главный посыл текста в том, что «если бы Паганини играл бы в метро, стал бы, кем был».

