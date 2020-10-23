«Мы не будем вставать и спрашивать разрешения у США». Эрдоган высказался об испытаниях С-400, купленных у России
Президент Турции высказался об испытаниях зенитно-ракетных систем С-400, купленных у России, Анкара не собирается спрашивать на это разрешения у США, заявил журналистам 23 октября Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит агентство Anadolu.
Президент Турции привлек внимание к наличию зенитно-ракетных комплексов российского производства и у Греции.— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) October 23, 2020
«#Афины не только тестируют комплексы С-300, но и активно применяют. Зачем же тогда в #США не критикуют Грецию по данному вопросу?», - сказал #Эрдоган pic.twitter.com/57mdhlJY67
«Да, мы проводим испытания, и такая позиция Америки определенно не является для нас обязывающей. Мы не будем проводить такие испытания, а что мы будем тогда делать? Я думаю, мы не будем вставать и спрашивать разрешения у США», — сказал он.
Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара проводит испытания и других видов вооружений, в том числе купленных у США. «Много оружия мы закупили в США, мы тоже его испытываем, и дальше будем делать то же самое. Кстати, у Греции есть С-300, они проводят испытания. Америка спрашивает или говорит что-то подобное по этому поводу? Нет. Это значит, что их беспокоит оружие именно из России», — отметил Эрдоган.
Ранее представитель американского госдепа Морган Ортагус заявила, что США «осудят» действия турецких властей, если сведения об испытаниях С-400 подтвердятся. Вашингтон также пригрозил турецкой стороне «серьезными последствиями» в случае активации ЗРК.
16 октября турецкие военнослужащие впервые испытали на учениях на севере страны приобретенные у России зенитные ракетные комплексы С-400.
Россия и Турция заключили контракт о поставках российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» в декабре 2017 года. Первые самолеты с компонентами «Триумфов» начали прибывать в Турцию 12 июля 2019 года. Позднее, 1 ноября, гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что Россия выполнила обязательства по поставке в Турцию комплексов С-400. На фоне поставок ЗРК С-400 в Турцию США объявили об официальном отказе Вашингтона поставлять Анкаре новейшие истребители F-35.