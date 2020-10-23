«Мы не будем вставать и спрашивать разрешения у США». Эрдоган высказался об испытаниях С-400, купленных у России

Президент Турции привлек внимание к наличию зенитно-ракетных комплексов российского производства и у Греции. « #Афины не только тестируют комплексы С-300, но и активно применяют. Зачем же тогда в #США не критикуют Грецию по данному вопросу?», - сказал #Эрдоган pic.twitter.com/57mdhlJY67

«Да, мы проводим испытания, и такая позиция Америки определенно не является для нас обязывающей. Мы не будем проводить такие испытания, а что мы будем тогда делать? Я думаю, мы не будем вставать и спрашивать разрешения у США», — сказал он.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара проводит испытания и других видов вооружений, в том числе купленных у США. «Много оружия мы закупили в США, мы тоже его испытываем, и дальше будем делать то же самое. Кстати, у Греции есть С-300, они проводят испытания. Америка спрашивает или говорит что-то подобное по этому поводу? Нет. Это значит, что их беспокоит оружие именно из России», — отметил Эрдоган.