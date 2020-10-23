Следователя Фрунзенского УМВД отправили в изолятор по делу о взятке

Приморский районный суд не стал смягчать пилюлю для полицейского следователя, которую поймали при получении крупной взятки. Она просилась под домашний арест.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 23 октября, следствие настаивало на заключении под стражу Сабины Адамян. В СК полагают, что она провела несколько встреч с одним из фигурантов экономического дела, которое вело её следственное управление, по так называемому «выгону» денег за рубеж. Первоначально за то, чтобы спустить дело на тормозах, она хотела 10 миллионов рублей. Но потом в ходе переговоров сумма была снижена до 6,5 млн рублей. 19 октября сотрудники ФСБ задержали Адамян при передаче муляжа в 3,5 млн.