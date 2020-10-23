В СК услышали Бастрыкина. Разрушительная реставрация Александровских ворот стала уголовным делом
Состояние Александровских ворот Охтинского порохового завода в Петербурге стало поводом для возбуждения уголовного дела. Памятник приводили в порядок методом разрушения.
О возбуждении уголовного дела 23 октября сообщает горпрокуратура, которая направила в правоохранительные органы материалы своей проверки. Следствие квалифицировало результат ремонта на Химиков, 20, как уничтожение или повреждение объекта культурного наследия (часть 1 статьи 243 УК).
«Объект частично демонтирован, повреждены арочный пролет, помещения кордегардии, портик юго-западного фасада, утрачены трехъярусная башня, своды покрытий кордегардий и башни, архитектурно-художественное решение фасадов, являющиеся предметами охраны объекта культурного наследия», — расписывает ведомство последствия реконструкции, которую проводили без согласования с комитетом по охране памятников.
Александровские ворота арендует НИИ «Химволокно», который связывают с предпринимателем Игорем Водопьяновым. В комментарии «Фонтанке» он говорил, что взял памятник в качестве «комсомольской нагрузки».
Арендатор получил ворота по программе «Метр за рубль», в рамках которой должен восстановить и приспособить объект к современному использованию. Бизнесмен особых перспектив для последнего не видел, текущее состояние сооружения он оценил как плачевное. С реконструкцией решили не медлить и начать её, не проходя «издевательское согласование со всеми инстанциями». КГИОП припугнул арендатора уголовной ответственностью в начале месяца, 21-го числа глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин увидел сюжет на одном из каналов и поручил петербургскому Следкому проверить и отчитаться.