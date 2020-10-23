Петербуржцы купили рекордное количество недвижимости за городом — 3,3 тысячи объектов за один квартал

С июля по сентябрь 2020 года было продано 3,3 тыс. загородных объектов недвижимости на первичном рынке — готовых коттеджей, участков, таунхаусов. Это максимальный объем сделок за квартал за всю обозримую историю наблюдений, подсчитали в Консалтинговом центре «Петербургская Недвижимость». Рекордные продажи на первичном загородном рынке Петербурга и области отмечали еще в первом полугодии, сохранилась тенденция и в третьем квартале. В результате объем продаж за 9 месяцев 2020 года также установил исторический рекорд — 7,2 тысячи сделок. Это на 35% превышает спрос за весь 2019 год, на 75% — за аналогичный период прошлого года, и сопоставимо с годовыми продажами самых успешных лет (2013–2014 гг.), когда было продано 7,5 и 7,3 тыс. лотов соответственно.

При этом в структуре продаж за три квартала 90% занимают участки без подряда, и по 5% приходится на коттеджи и таунхаусы. —Такой взрывной спрос на загородные объекты вызван, прежде всего, эпидемиологической ситуацией, невозможностью выехать за границу и поиском новых вариантов для отдыха недалеко от дома, — рассказала Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость». — Также очевидно, что в условиях нестабильного курса валют люди ищут способы сохранить деньги, вложив их в недвижимость. Те, у кого уже есть квартира в городе, обращают внимание на загородные объекты — постепенно набирает популярность стиль жизни в собственном доме с участком в красивой местности. Наиболее популярными для покупки участков без подряда стали следующие районы: Всеволожский (Грузино, Стеклянный, Вартемяги, Касимово, Разметелево), Ломоносовский (населенные пункты в Аннинском, Ропшинском и Низинском сельских поселениях) и Выборгский (Репино-Ленинское, Рощино, Коробицыно). Сделки с коттеджами класса масс-маркет чаще всего совершались на севере области — в приозерском направлении (Вартемяги, Агалатово), на востоке — в мурманском (пос. им. Морозова), на юге — в таллинском (Аннино, Ропша). А самыми популярными локациями коттеджей высокоценовых сегментов стали Репино-Ленинское, Белоостров, Солнечное, Энколово на севере и Петергоф — на юге.