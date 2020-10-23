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23.10.2020 11:03
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Соперник «Зенита» по Лиге чемпионов лишился защитника

Защитник «Лацио» Баштуш перешел в «Аль-Айн», сообщает пресс-служба римского клуба 23 октября.

Сумма трансфера не разглашается. По данным Sky Sport Italia, покупка 29-летнего ангольца обошлась клубу из ОАЭ в 800 тысяч евро.

Баштуш перешел в «Лацио» из «Ростова» в 2016 году. На его счету 94 матча, 9 голов и 1 результативная передача за римскую команду. В 2019 году в составе «Лацио» он завоевал Кубок Италии.

«Лацио», «Зенит», «Брюгге» и «Боруссия» играют в группе F нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА, после первого тура итальянский клуб возглавляет группу.

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Комментарии (1)

Mr_Pu
Мне кажется, что это вообще не проблема для Лацио.
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