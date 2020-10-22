«Нам нужны не шашечки на машине». Путин считает, что к новому договору СНВ должны подключиться все ядерные страны

«Нам нужны не «шашечки на машине», а безопасность, — сказал российский президент. — Давайте к ДНСВ подключать все ядерные страны, включая Францию, Великобританию... и те страны, которые негласно обладают таким оружием».

Президент России Владимир Путин в рамках дискуссионного клуба «Валдай» 22 октября ещё раз высказал свою точку зрения на будущий договор о стратегических наступательных вооружениях. По словам российского президента, если не будет продлён действующий договор СНВ-III между РФ и США, действие которого завершается 4 февраля будущего года, в следующий договор должны войти не только РФ, США и Китай, как на том настаивают в Северной Америке, но все страны, обладающие ядерным оружием.

При этом Путин подчеркнул, что Россия согласна учитывать новое гиперзвуковое оружие при переговорах с Вашингтоном о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях.



«Мы, когда заключали и вели переговоры по этим вопросам, учитывали все эти проблемы. Без учета осталось только одно — то, что появилось у России в ответ на выход США из договора по ПРО. А именно: наши новейшие системы высокоточного гиперзвукового оружия... И нам говорят: мы слышим, вот у вас появилось, у нас пока нет, надо это учитывать. Мы не против, давайте учтем и в количестве носителей, и в количестве боеголовок. Мы же не возражаем», — сказал Путин.



Путин отметил то, что Россия не против подключения к договору СНВ Китая, но США должны вести диалог с Пекином сами, а не перекладывать на Москву.



«Вторая часть (ситуации по СНВ) заключается в том, чтобы сделать эти договоренности многосторонними, включить туда и наших китайских друзей. Мы разве против? Совсем не против, но на нас только не нужно перекладывать ответственность за то, чтобы сделать этот договор многосторонним... Мы же не возражаем. Но мы что, являемся препятствием на этом пути? Нет», — сказал Путин

