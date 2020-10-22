Музей городской скульптуры зовет искать идентичность в субъективном взгляде на город

На выставке «Город как субъективность» в Музее городской скульптуры вас ждут тридцать пять графических листов, которые авторы сопроводили текстами о себе и городах. 18+



Важная ремарка — речь идет не об историческом контексте, а о личном восприятии, и не только Петербурга. Для кого-то город — это майская сирень и летние свидания тёплыми вечерами, для кого-то — огромный жадный механизм, забирающий силы и время, а кому-то и вовсе важны только архитектура и эстетика. Куратор Алексей Парыгин пояснял, что намеренно свёл в проекте мастеров из разных городов (Петербурга, Москвы, Казани) и поколений.

