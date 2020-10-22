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22.10.2020 13:47
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Автор ТikTok-хита «Кометы» polnalyubvi расскажет петербуржцам «Сказки лесной нифмы»

С большой долей вероятности вы не знаете, кто такая Марина Демещенко, она же polnalyubvi, а очень зря. Девушка взорвала соцсеть ТikTok своей композицией «Кометы», а теперь едет с концертами по стране. Разумеется, не с одной песней — у polnalyubvi есть 4 альбома, последний из которых — «Сказки лесной нифмы» — и можно будет услышать в Петербурге 25 октября в клубе Aurora (16+).

Фото: vk.com/polnalyubvi_spb2020

И название релиза, и сам образ певицы четко определяют ее жанровую принадлежность. polnalyubvi, в противовес всем юным рэперам и панк-рокерам, решила занять не самую популярную ныне нишу фолк-исполнительницы, где, кажется, со времен Хелависы и ее «Мельницы» не было действительно больших и узнаваемых голосов.

20-летняя девушка работает с одним из самых крупных концертных агентств Booking Machine — это люди, которые ранее делали стадионный тур Оксимирона, а также разожгли звезды таких артистов, как Loqiemean и Thomas Mraz.

А недавно, на радость поклонникам, свой главный хит polnalyubvi исполнила в эфире шоу «Вечерний Ургант». Для музыкантов это шоу уже давно стало чем-то вроде народного признания. Дальше только интервью у Дудя.

Одним словом, скачиваем ТikTok, учим слова и бежим слушать сказки. В год неспокойных новостей это точно никому не повредит. Начало в 19.00.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

Фото: vk.com/polnalyubvi_spb2020

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