Автор ТikTok-хита «Кометы» polnalyubvi расскажет петербуржцам «Сказки лесной нифмы»

С большой долей вероятности вы не знаете, кто такая Марина Демещенко, она же polnalyubvi, а очень зря. Девушка взорвала соцсеть ТikTok своей композицией «Кометы», а теперь едет с концертами по стране. Разумеется, не с одной песней — у polnalyubvi есть 4 альбома, последний из которых — «Сказки лесной нифмы» — и можно будет услышать в Петербурге 25 октября в клубе Aurora (16+).

И название релиза, и сам образ певицы четко определяют ее жанровую принадлежность. polnalyubvi, в противовес всем юным рэперам и панк-рокерам, решила занять не самую популярную ныне нишу фолк-исполнительницы, где, кажется, со времен Хелависы и ее «Мельницы» не было действительно больших и узнаваемых голосов.

20-летняя девушка работает с одним из самых крупных концертных агентств Booking Machine — это люди, которые ранее делали стадионный тур Оксимирона, а также разожгли звезды таких артистов, как Loqiemean и Thomas Mraz.



А недавно, на радость поклонникам, свой главный хит polnalyubvi исполнила в эфире шоу «Вечерний Ургант». Для музыкантов это шоу уже давно стало чем-то вроде народного признания. Дальше только интервью у Дудя.

