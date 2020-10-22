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22.10.2020 07:32
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В двух регионах России может погибнуть урожай из-за сильных дождей и паводков

Урожай может погибнуть в двух российских регионах из-за обильных дождей и паводков. Почва сможет восстановиться только в течение двух лет, сообщает 22 октября Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«Специалисты института обращают внимание на опасные агрометеорологические явления, связанные с переувлажнением почвы. Это может привести к трудностям при проведении полевых работ и гибели урожая в ряде районов Амурской и Вологодской областей», - говорится в сообщении.

В институте отметили, что почва придет в норму за два года, но только при условии проведения работ по рекультивации, которые нельзя откладывать.

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