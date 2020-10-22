В двух регионах России может погибнуть урожай из-за сильных дождей и паводков

Урожай может погибнуть в двух российских регионах из-за обильных дождей и паводков. Почва сможет восстановиться только в течение двух лет, сообщает 22 октября Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).



«Специалисты института обращают внимание на опасные агрометеорологические явления, связанные с переувлажнением почвы. Это может привести к трудностям при проведении полевых работ и гибели урожая в ряде районов Амурской и Вологодской областей», - говорится в сообщении.

