В двух регионах России может погибнуть урожай из-за сильных дождей и паводков
Урожай может погибнуть в двух российских регионах из-за обильных дождей и паводков. Почва сможет восстановиться только в течение двух лет, сообщает 22 октября Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
«Специалисты института обращают внимание на опасные агрометеорологические явления, связанные с переувлажнением почвы. Это может привести к трудностям при проведении полевых работ и гибели урожая в ряде районов Амурской и Вологодской областей», - говорится в сообщении.
В институте отметили, что почва придет в норму за два года, но только при условии проведения работ по рекультивации, которые нельзя откладывать.