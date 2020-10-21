Два человека пострадали в ДТП в Красносельском районе Петербурга вечером 21 октября. Дорожная полиция проводит проверку, очевидцы утверждают, что один из участников аварии был пьян.



Подробности происшествия приводит отдел пропаганды регионального управления ГИБДД. По предварительной информации, около восьми вечера на перекрестке улицы Тамбасова и проспекта Народного Ополчения «Киа» под управлением 49-летнего мужчины выехала на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем «Хендэ», который после удара врезался в две припаркованные машины — «Шевроле» и «Ниссан».

