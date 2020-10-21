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21.10.2020 22:43
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«Киа» влетела в «Хендэ» на пересечении Тамбасова и Народного Ополчения. Пострадали двое

Два человека пострадали в ДТП в Красносельском районе Петербурга вечером 21 октября. Дорожная полиция проводит проверку, очевидцы утверждают, что один из участников аварии был пьян.

Подробности происшествия приводит отдел пропаганды регионального управления ГИБДД. По предварительной информации, около восьми вечера на перекрестке улицы Тамбасова и проспекта Народного Ополчения «Киа» под управлением 49-летнего мужчины выехала на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем «Хендэ», который после удара врезался в две припаркованные машины — «Шевроле» и «Ниссан».

В результате аварии травмы средней степени тяжести получил 36-летний водитель «Хендэ», его 25-летнего пассажира госпитализировали в тяжелом состоянии. Проводится проверка, добавили в дорожной полиции.

В группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» очевидцы пишут, что владелец «Киа» находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Судя по опубликованным ими фотографиям, удар был настолько сильным, что машины отбросило на разные стороны дороги.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (1)

MikkeL
За то что сел пьяным за руль надо автоматом сажать на 5 лет, в нашей проспиртованной стране иначе никак.
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