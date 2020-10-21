Фото: GMC

Автомобильный концерн General Motors рассекретил возрожденный Hummer. Теперь он будет представлять собой электрический пикап, который выпустят под брендом GMC, и должен будет составить конкуренцию серийному Tesla Cybertruck и автомобилям фирмы Rivian, которую финансирует Ford. Новинку представили на официальном канале GMC в Youtube. Автомобиль получил вертикальное лобовое стекло, стальную защиту днища и внедорожные шины диаметром 35 либо 37 дюймов. Его также оснастили тонкими светодиодными фарами и радиаторной решеткой в духе Hummer H2 и H3, пишет Autonews. Крыша у пикапа съемная, так что при желании его можно превратить в кабриолет.

Новый Hummer EV оснащен адаптивной пневмоподвеской, позволяющей увеличить клиренс примерно на 15 см, и фирменной системой полуавтоматического управления Super Cruise, которая может полностью контролировать рулевое управление, акселератор и тормоза при движении по магистрали. Также на нем впервые будет доступен так называемый «режим краба», который позволяет повернуть все четыре колеса в одном направлении и двигаться по диагонали. В салоне пикапа установлена цифровая приборная панель, мультимедийная система оснащена 13,4-дюймовым дисплеем. Также автомобиль получил 18 камер кругового обзора и специальные внедорожные камеры UltraVision, которые устанавливаются под днищем, анализируют рельеф и проецируют его изображение на дисплей.

Фото: GMC Фото: GMC

Выпускать новинку будут на мощностях предприятия Detroit-Hamtramck в штате Мичиган. Запуск производства планируется в 2021 году. В этом же году должен выйти и серийный Tesla Cybertruck. Первой осенью 2021 года в продажу поступит топовая версия Edition One по цене от 112 595 долларов. Он оснащен тремя электромоторами суммарной мощностью 1000 л. с. и способен разогнаться с нуля до 100 км/ч менее чем за 3 секунды. Максимальный запас хода пикапа составляет около 560 километров.

Через год дебютирует модификация Hummer EV 3X стоимостью от 99 995 долларов. У нее тоже три мотора, но их суммарная мощность равна 800 «лошадям», а запас хода составляет 480 километров. Весной 2023 года выйдет вариант с двумя электродвигателями суммарной мощностью 634 л. с. запасом хода в 483 километра. Ее цена будет начинаться с 89 995 долларов. А базовая версия по цене 79 995 долларов поступит в продажу только в 2024 году. Ее запас хода составит более 402 километров.

Фото: GMC Фото: GMC Фото: GMC Фото: GMC