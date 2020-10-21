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21.10.2020 16:33
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Глава Кузбасса самоизолировался. У него и его жены — коронавирус

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил, что заболел коронавирусом. У его жены тоже положительный тест.

Об этом глава края сообщил в своем инстаграм-блоге 21 октября. По словам Цивилева, болезнь проходит у него в легком режиме: повышенная температура, легкий кашель, насморк.

«Мы самоизолировались, будем лечиться на дому. Я продолжаю работать дистанционно, общаюсь с коллегами по видеоконференции», — сказала Цивилев.

Он также отметил, что для края сейчас самая важная задача — это нормальное функционирование системы здравоохранения, а также обеспечение региона лекарствами.

«Я прошу всех относиться с пониманием и уважением к работе врачей. Лучшая наша помощь им — это соблюдение всех мер профилактики, особенно ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Берегите себя и близких, не болейте!» — попросил глава Кузбасса.

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