Глава Кузбасса самоизолировался. У него и его жены — коронавирус
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил, что заболел коронавирусом. У его жены тоже положительный тест.
Об этом глава края сообщил в своем инстаграм-блоге 21 октября. По словам Цивилева, болезнь проходит у него в легком режиме: повышенная температура, легкий кашель, насморк.
«Мы самоизолировались, будем лечиться на дому. Я продолжаю работать дистанционно, общаюсь с коллегами по видеоконференции», — сказала Цивилев.
Он также отметил, что для края сейчас самая важная задача — это нормальное функционирование системы здравоохранения, а также обеспечение региона лекарствами.
«Я прошу всех относиться с пониманием и уважением к работе врачей. Лучшая наша помощь им — это соблюдение всех мер профилактики, особенно ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Берегите себя и близких, не болейте!» — попросил глава Кузбасса.