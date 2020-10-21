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21.10.2020 14:45
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«Ты меня не поймаешь»: вышел трейлер второго сезона «Метода». В нем есть Хабенский

Первый канал выпустил трейлер второго сезона сериала «Метод». В ролике главная героиня Есения Стеклова в исполнении Паулины Андреевой хоронит своего друга и наставника, следователя Родиона Меглина (Константин Хабенский), выходит замуж, рожает дочь и выслеживает маньяка, который начинает охоту на её ребёнка. Лицо преступника не показывают: «Ты меня не поймаешь», — обещает по телефону он.

Премьера нового сезона пройдёт на Первом канале 8 ноября. Роль супруга героини сыграл Александр Петров.

В тизере, который появился в сети год назад, фигура погибшего следователя Меглина на доли секунды мелькала в кадре и была больше похожа на тень. Актёр Константин Хабенский не отрицал, что его персонаж мог выжить. Сюжет новой части во многом строится на отношениях этого персонажа со Стекловой, которая не может его отпустить.

Первый сезон «Метода», срежиссированный Юрием Быковым, получил три премии ТЭФИ. В 2017 году права на показ сериала приобрёл Netflix. Над второй частью поработал Александр Войтинский.

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