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21.10.2020 14:30
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На два фронта. Президент Армении Саркисян отправился к представителям НАТО и ЕС для обсуждения конфликта в Карабахе, пока глава МИД Армении обсуждает то же самое в Москве

Президент Армении Армен Саркисян отправился в Брюссель, на встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, главой Европейского совета Шарлем Мишелем и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем для обсуждения военного конфликта между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщила 21 октября пресс-служба президента республики.

«С руководителями европейских структур Президент Республики намерен обсудить вопросы, связанные с развязанной Азербайджаном против Республики Арцах (Нагорный Карабах. — Прим. ред.) военной агрессией и открытой вовлечённостью Турции в эту агрессию, а также факты обстрела приграничных населённых пунктов Республики Армения с азербайджанской стороны», — отмечается в сообщении пресс-службы президента Армении.

В ведомстве подчеркнули, что встреча с представителями ЕС и НАТО организована по инициативе президента Саркисяна.

Также 21 октября в Москву прибыли глава МИД Армении Зограб Мнацаканян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов для возможного обсуждения карабахского вопроса с российской стороной. В Москве также находится глава МИД Азербайджана.

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Комментарии (1)

Yubilar
Извините, пожалуйста, вам,
Поможите, люди добрые,
Сами мы не местные,
Голодаем и скитаемся.

Приехали на лечение,
Украли все документы,
На вокзалах, пожалуйста, вам
Не хватает разместиться.

На перроне дедушка лежит
С рахитом и плоскостопием,
Извините, что мы к вам
За поможением обращаемся.

Ваша земля, ваша семья,
Помогите, чем сумеете.
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