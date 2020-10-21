На два фронта. Президент Армении Саркисян отправился к представителям НАТО и ЕС для обсуждения конфликта в Карабахе, пока глава МИД Армении обсуждает то же самое в Москве
Президент Армении Армен Саркисян отправился в Брюссель, на встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, главой Европейского совета Шарлем Мишелем и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем для обсуждения военного конфликта между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщила 21 октября пресс-служба президента республики.
«С руководителями европейских структур Президент Республики намерен обсудить вопросы, связанные с развязанной Азербайджаном против Республики Арцах (Нагорный Карабах. — Прим. ред.) военной агрессией и открытой вовлечённостью Турции в эту агрессию, а также факты обстрела приграничных населённых пунктов Республики Армения с азербайджанской стороны», — отмечается в сообщении пресс-службы президента Армении.
В ведомстве подчеркнули, что встреча с представителями ЕС и НАТО организована по инициативе президента Саркисяна.
Также 21 октября в Москву прибыли глава МИД Армении Зограб Мнацаканян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов для возможного обсуждения карабахского вопроса с российской стороной. В Москве также находится глава МИД Азербайджана.