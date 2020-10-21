В Московском районе ищут развратника, напавшего на первоклассницу

Мать первоклассницы не сразу узнала о том, что неизвестный мужчина показывал гениталии и пытался потрогать дочь прямо у дома. По её заявлению возбуждено уголовное дело.



Как стало известно «Фонтанке» 21 октября, с заявлением в УМВД Московского района обратилась 37-летняя сотрудница авиакомпании. Она сообщила, что 1 октября её дочь семи лет возвращалась из школы около трех дня, когда прямо у дома по Взлетной улице её остановил неизвестный мужчина. Он решил продемонстрировать ей свои гениталии и пытался потрогать её, но девочка сбежала.

