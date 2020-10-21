Нелегальных перевозчиков в Петербурге оштрафовали на 3,6 млн руб.

В Петербурге в рамках борьбы с нелегальными перевозчиками комитет по транспорту за девять месяцев 2020 года возбудил 267 дел об административных правонарушениях, вынес 212 постановлений об административных штрафах на сумму 3,67 миллиона рублей.

Пресс-служба комитета 21 октября отчитывается о работе, проведённой за январь — сентябрь. Рабочими группами межведомственной транспортной комиссии (МТК) Санкт-Петербурга выполнено 496 проверок, проверено 5652 транспортных средства, включая автобусы и легковые такси. К административной ответственности привлечены 1100 водителей автобусов, под арест помещено 43 транспортных средства. Таким образом чиновники борются с нелегальными перевозчиками, которые не платят обязательных налогов и сборов и не следуют общим для всех транспортных предприятий правилам, например в их автобусах нельзя расплатиться «Подорожником».