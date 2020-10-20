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20.10.2020 23:38
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В Калифорнии разбился истребитель ВМС США

В Калифорнии разбился истребитель ВМС США F/A-18E Super Hornet, об этом 20 октября сообщают представители базы ВМС США Лемур в соцсетях.

"Пилот благополучно катапультировался и был направлен в местное медицинское учреждение для обследования", - говорится в сообщении.

О причинах падения самолета не сообщается, это был учебно-тренировочный полёт.

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