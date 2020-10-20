УЕФА приостановил проведение своих турниров в Армении и Азербайджане из-за военного конфликта

«В связи с напряженной обстановкой в Нагорном Карабахе Исполнительный комитет УЕФА сегодня решил не проводить в Армении и Азербайджане матчи турниров УЕФА среди клубов и сборных до дальнейших распоряжений. УЕФА внимательно следил за развитием ситуации, возникшей в конце сентября, и ранее уже перенес на нейтральные поля матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА и два матча Лиги наций УЕФА. Европейский футбольный союз считает, что сегодняшние условия в этих странах не позволяют проводить матчи под эгидой УЕФА», — говорится в сообщении.

Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наложил временный запрет на проведение матчей в рамках своих турниров в Армении и Азербайджане из-за военного конфликта, сообщает организация вечером 20 октября.

УЕФА обратится к Федерации футбола Армении и Ассоциации футбольных федераций Азербайджана, в том числе к их клубам, с просьбой предоставить альтернативные стадионы для проведения номинально домашних матчей в турнирах УЕФА.



УЕФА продолжит следить за ситуацией. Отмечается, что это решение на данный момент не затрагивает проведение в Баку летом следующего года матчей чемпионата Европы по футболу. Столица Азербайджана должна принять три матча группового этапа, а также одну четвертьфинальную встречу турнира.