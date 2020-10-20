Премьеру спектакля художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова «Бесы Достоевского» перенесли, но спойлеры появились уже после прогона для приглашённых. Так, участие в постановке принял бывший помощник президента Владислав Сурков.

Прогон спектакля для приглашённых гостей прошёл в Барвихе 20 октября. Кадром с бывшим первым замглавы администрации президента поделился журналист Василий Конов, который был в зрительском зале. «Константин Юрьевич просил не снимать и не доставать телефоны, но вы ж понимаете, что было бы несправедливо не снять такой спойлер! Сурков в постановке Бесов Богомолова в Барвихе», — написал он в своём телеграм-канале и извинился за «пиратский» кадр перед режиссёром.