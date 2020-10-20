Сурков появился в спектакле Богомолова «Бесы». Он прочитал легенду о Великом инквизиторе
Премьеру спектакля художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова «Бесы Достоевского» перенесли, но спойлеры появились уже после прогона для приглашённых. Так, участие в постановке принял бывший помощник президента Владислав Сурков.
Прогон спектакля для приглашённых гостей прошёл в Барвихе 20 октября. Кадром с бывшим первым замглавы администрации президента поделился журналист Василий Конов, который был в зрительском зале. «Константин Юрьевич просил не снимать и не доставать телефоны, но вы ж понимаете, что было бы несправедливо не снять такой спойлер! Сурков в постановке Бесов Богомолова в Барвихе», — написал он в своём телеграм-канале и извинился за «пиратский» кадр перед режиссёром.
Он оказался не единственным, кто не удержался. Как рассказали в соцсетях зрители, Сурков не поднимался на сцену, но во время постановки показали видеоролик, в котором он прочитал легенду о Великом инквизиторе. Партнёром по кадру бывшего чиновника кремлёвской администрации стал актёр Никита Ефремов.
Премьера «Бесов» была назначена на 21 октября, стоимость билетов достигала 50 тысяч рублей. Глава PR-отдела театра Мария Малкина сообщила РБК, что в связи с распоряжением губернатора Московской области о запрете массовых мероприятий из-за коронавируса показ перенесли на 10 и 11 ноября.
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