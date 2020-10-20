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20.10.2020 20:29
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Биатлонист сборной России заболел коронавирусом на сборе национальной команды

Положительный тест на коронавирус сдал биатлонист сборной России Петр Пащенко. Как сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР) во вторник, 20 октября, в настоящее время Петр изолирован от товарищей по команде и находится под наблюдением медиков

«Остальная команда прошла еще один тест на COVID-19, по итогам которого могут быть приняты дополнительные меры, направленные на защиту здоровья спортсменов, тренеров и персонала сборной России», — подчеркнули в СБР.

На прошедшем летнем чемпионате России 29-летний Пащенко занял первое место в эстафете в составе сборной Ханты-Мансийского автономного округа и индивидуальную серебряную медаль в спринте. Лучшим результатом Пащенко на Кубке мира является 29-е место в гонке преследования на этапе в Тюмени в сезоне-2017/18.

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