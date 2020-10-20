Виновник ДТП в США скрылся с места, оставив за собой груду искорёженных машин и погибшего человека. Полиция уже несколько дней не может его найти, поэтому решила разместить видео в надежде на то, что откликнутся очевидцы.

Как сообщает 20 октября AL.com, смертельная авария случилась в штате Алабама на дороге Interstate 59/20 ещё 6 октября. Погиб водитель тягача. Ещё один автомобилист попал в больницу.

19 октября полиция Бирмингема (крупнейшего города штата) огласила результаты расследования. Виновником ДТП сочли водителя белого автомобиля, который врезался в серебристый седан. Седан откинуло в 18-колёсный автовоз, а тот задел чёрный внедорожник. На записи видно, что грузовик и внедорожник унесло за пределы дороги, чему не помешали даже отбойники.