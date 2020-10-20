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20.10.2020 17:23
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Качественно скрылся. Полиция США не может найти водителя, вытолкнувшего автовоз за трассу, поэтому показывает видео

Виновник ДТП в США скрылся с места, оставив за собой груду искорёженных машин и погибшего человека. Полиция уже несколько дней не может его найти, поэтому решила разместить видео в надежде на то, что откликнутся очевидцы.

Как сообщает 20 октября AL.com, смертельная авария случилась в штате Алабама на дороге Interstate 59/20 ещё 6 октября. Погиб водитель тягача. Ещё один автомобилист попал в больницу.

19 октября полиция Бирмингема (крупнейшего города штата) огласила результаты расследования. Виновником ДТП сочли водителя белого автомобиля, который врезался в серебристый седан. Седан откинуло в 18-колёсный автовоз, а тот задел чёрный внедорожник. На записи видно, что грузовик и внедорожник унесло за пределы дороги, чему не помешали даже отбойники.

Белый автомобиль скрылся, его водителя пока найти не удаётся. Полиция опубликовала видео в надежде на то, что его кто-то узнает.

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Комментарии (1)

Pilat
Оспади!
Так это же гер Обвальный!
Я узнал его по форме черепа и голом коте -обормоте на заднем сиденье.
Надо сообщить в полицию госдепии.
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