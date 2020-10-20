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20.10.2020 16:55
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Finnair на фоне потерь от пандемии сокращает более 10% персонала

Финский национальный перевозчик Finnair 20 октября заявил о сокращении около 700 сотрудников, 600 из них — в Финляндии.

Всего в компании работает 6500 человек. Вне угрозы увольнения остаются лишь члены экипажей. Также перевозчик продолжит отправлять сотрудников в вынужденные отпуска.

«Последствия пандемии коронавируса негативно сказались на нашей отрасли. Многим сотрудникам теперь приходится лично испытать её экономические последствия», — прокомментировал решение исполнительный директор Finnair Топи Маннер.

Из-за COVID-19 авиакомпания вынуждена была сократить большое количество рейсов. В Россию Finnair не летает с конца марта, и при бронировании на сайте ближайшие рейсы в Петербург в расписании есть только со второй половины декабря.

Finnair заявила, что денег у компании хватит до конца следующего года, если ситуация, которая наблюдается на сегодняшний день, сохранится, пишет Taloussanomat. По мнению аналитиков, осложняют положение Finnair и очень строгие ограничения на поездки в Финляндию, и это может привести к необратимым последствиям.

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