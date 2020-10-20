«Ночь искусств» «переезжает» в Сеть. Акцию проведут в социальных сетях

Всероссийская акция «Ночь искусств» в этом году пройдёт в онлайн-формате. Об этом 20 октября сказал замминистра культуры Максим Ксензов, пояснив, что причина — «эпидемиологическая ситуация». Цитату приводит ТАСС.



Площадки-участники «Ночи искусств» 3 ноября будут проводить лекции и экскурсии, презентовать проекты и показывать спектакли в виде трансляций в разделе LIVE на портале «Культура.РФ», а также в тематических пабликах в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и в TikTok. Афиша уже выложена на сайте акции.

