«Ночь искусств» «переезжает» в Сеть. Акцию проведут в социальных сетях
Всероссийская акция «Ночь искусств» в этом году пройдёт в онлайн-формате. Об этом 20 октября сказал замминистра культуры Максим Ксензов, пояснив, что причина — «эпидемиологическая ситуация». Цитату приводит ТАСС.
Площадки-участники «Ночи искусств» 3 ноября будут проводить лекции и экскурсии, презентовать проекты и показывать спектакли в виде трансляций в разделе LIVE на портале «Культура.РФ», а также в тематических пабликах в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и в TikTok. Афиша уже выложена на сайте акции.
Специально к фестивалю в этом году выпустили линейку духов, в которую вошли ароматы «Репетиция оркестра», «Немое кино», «Зодчество», «Поэтический вечер», «Мастерская скульптора» и другие. По утверждению авторов идеи, они хотели «подчеркнуть атмосферу творчества, витающую в моменте».
Напомним, что офлайн в этом году из-за пандемии коронавируса не удалось провести также «Ночь музеев» и «Библионочь»: учреждения-участники выкладывали в Сети все активности. На то, что «Ночь искусств» всё-таки проведут «живьём», хотя и с ограничениями в виде обязательных средств индивидуальной защиты и социального дистацирования, надеялись до последнего.