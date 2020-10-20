Первую проекционную «зебру» начали тестировать на пешеходном переходе в Сертолово
Первый проекционный пешеходный переход появился на оживленном шоссе во Всеволожскм районе Ленинградской области. За зиму дорожники проверят, насколько эффективно нововведение.
Как сообщили 20 октября в дорожном комитете Ленобласти, «Ленавтодор» установил мощные лазерные проекторы на одном из пешеходных переходов на Выборгском шоссе в границах Сертолово. Они должны обеспечить видимость «зебры» и зимней ночью, и в условиях тумана, дождей и снегопадов. Работы проведены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Направленный свет позволяет видеть пешеходный переход и людей на нем на расстоянии до 150 метров. Световая разметка привлекает к себе внимание издалека, и к тому же не истирается колесами. В течение этой зимы дорожники будут отслеживать, как работает нововведение на переходе. Пилотный проект поможет понять, эффективно ли такое техническое решение для региональных дорог Ленобласти.