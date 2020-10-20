В Мурино началось строительство школы на 565 мест, ее завершат в 2022 году

На территории Муринского поселения, недалеко от станции метро Девяткино началось строительство школы на 565 мест. Группа ЦДС возведет ее в составе жилого комплекса ЦДС «Северный». Учебное заведение введут в эксплуатацию в IV квартале 2022 года, сообщили в компании 20 октября.

В здании будет 4 этажа, на площади 17 тыс. кв. м разместятся 22 учебных класса для младших и старших школьников, два бассейна, мастерские по обработке металла и древесины, мастерская кулинарии и домоводства, два спортивных и актовый залы, библиотека, столовая, медицинские кабинеты и административные помещения.Интерьеры здания разработаны петербургскими дизайнерами из студии Laboratory Design, которые специализируются на проектах для учебных заведений.