Семь машин столкнулись на М-10. Автомобилисты винят гололёд
Массовое ДТП произошло на автодороге М-10 «Россия» Москва — Санкт-Петербург под Тверью.
Как сообщает 20 октября Tverigrad, ночью на вираже развязки на 180-м километре трассы столкнулись семь автомобилей: два при движении в одну сторону, ещё пять — в другую. Никто не пострадал. Причиной ДТП, по словам очевидцев из группы «Подслушано у водителей. Тверь» «ВКонтакте», стал гололёд.
ГИБДД Тверской области в воскресенье предупреждала о гололедице. ГУ МЧС по Ленинградской области тоже сообщало, что гололедица возможна вплоть до 21 числа. Снег в Петербурге пошёл 19 октября, а в области — 18-го.
Гололедица возникает даже при плюсовой температуре: около водоёмов и на продуваемых ветром участках, например на мостах и эстакадах, асфальт может остужаться до минусовых значений и покрывается коркой льда.