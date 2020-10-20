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20.10.2020 12:14
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Семь машин столкнулись на М-10. Автомобилисты винят гололёд

Массовое ДТП произошло на автодороге М-10 «Россия» Москва — Санкт-Петербург под Тверью.

Как сообщает 20 октября Tverigrad, ночью на вираже развязки на 180-м километре трассы столкнулись семь автомобилей: два при движении в одну сторону, ещё пять — в другую. Никто не пострадал. Причиной ДТП, по словам очевидцев из группы «Подслушано у водителей. Тверь» «ВКонтакте», стал гололёд.

ГИБДД Тверской области в воскресенье предупреждала о гололедице. ГУ МЧС по Ленинградской области тоже сообщало, что гололедица возможна вплоть до 21 числа. Снег в Петербурге пошёл 19 октября, а в области — 18-го.

Гололедица возникает даже при плюсовой температуре: около водоёмов и на продуваемых ветром участках, например на мостах и эстакадах, асфальт может остужаться до минусовых значений и покрывается коркой льда.

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Комментарии (9)

paha
Ващета гололед-это то, что на проводах. А на дороге- гололедица. Достали.
AGP
"День жестянщика" неумолимо приближается к СПб.
260569221
Музыка плохая, просто плохая музыка
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