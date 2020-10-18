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18.10.2020 23:39
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Снег подбирается к Петербургу. Жители Ленобласти уже выкладывают фото и видео

В Ленинградской области вечером 18 октября пошёл первый снег.

В местных группах «ВКонтакте» публикуют фотографии и видео. Снежного покрова в городе ещё нет, но в комментариях подписчики делятся кадрами побелевших трасс.

Напомним, МЧС по Ленинградской области предупредило, что 19 октября местами ожидаются налипание мокрого снега и гололедица. Опасность гололедицы сохраняется как минимум до 21 октября.

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Комментарии (2)

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