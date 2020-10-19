Петербуржцы делятся в социальных сетях фото и видео первого снегопада в Петербурге. Кто-то рад и готовит новогодние украшения, кто-то сетует, что пришла пора слякоти и требует вернуть лето.



Циклон принес в Петербург первый снегопад, как и обещали синоптики.



Первыми на себе снежный циклон ощутили жители южных районов. В Купчино, как передают читатели уже час идет мокрый снег.