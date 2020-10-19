FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +4
77.96р91.30р
Карабахский конфликтПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
19.10.2020 08:42
2
Печать

Как в Петербурге первый снег выпал

Петербуржцы делятся в социальных сетях фото и видео первого снегопада в Петербурге. Кто-то рад и готовит новогодние украшения, кто-то сетует, что пришла пора слякоти и требует вернуть лето.

Циклон принес в Петербург первый снегопад, как и обещали синоптики.

Первыми на себе снежный циклон ощутили жители южных районов. В Купчино, как передают читатели уже час идет мокрый снег.

В Ломоносове в это же время показывают уже совсем зимнюю сказку.

Читатель Дмитрий

читатель Дмитрий

Центр города и север Петербурга снежок пока только порошит и тут же тает.

Читатель Денис

В ГИБДД просят автомобилистов быть внимательными на дороге.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

tohin
Это Путин виноват.Как и во многом другом))))
Агроном аэродрома
"как и обещали синоптики" - с третьего раза синоптики угадали. :))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний