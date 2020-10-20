«Гольф» полыхал посреди ночи на Варфоломеевской. Пострадавшего госпитализировали с ожогами ягодиц
Полыхающая посреди ночи легковая озарила промзону в Невском районе Петербурга. Пострадавший не сможет посидеть не только в автомобиле в ближайшее время.
Как стало известно «Фонтанке», в половине первого ночи 20 октября в экстренные службы пришла заявка о горящем Volkswagen Golf на Варфоломеевской улице. Спустя 20 минут он был потушен.
Одновременно с этим в полицию поступило сообщение от сотрудников скорой помощи, которые сообщили, что госпитализировали по указанному адресу 27-летнего мужчину. Последнего доставили в одну из городских больниц, где у него диагностировали термический ожог ягодиц, а также учуяли легкий запах алкоголя.
Пострадавший смог объяснить только то, что находился в сгоревшем автомобиле. От остальных комментариев он отказался.
Согласно данным «Фонтанки», Volkswagen Golf бы снят с регистрационного учета в 2018 году. Скорее всего, машина была не на ходу.