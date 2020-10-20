FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +3
77.92р91.31р
Карабахский конфликтПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
20.10.2020 11:04
4
Печать

«Гольф» полыхал посреди ночи на Варфоломеевской. Пострадавшего госпитализировали с ожогами ягодиц

Полыхающая посреди ночи легковая озарила промзону в Невском районе Петербурга. Пострадавший не сможет посидеть не только в автомобиле в ближайшее время.

Как стало известно «Фонтанке», в половине первого ночи 20 октября в экстренные службы пришла заявка о горящем Volkswagen Golf на Варфоломеевской улице. Спустя 20 минут он был потушен.

Одновременно с этим в полицию поступило сообщение от сотрудников скорой помощи, которые сообщили, что госпитализировали по указанному адресу 27-летнего мужчину. Последнего доставили в одну из городских больниц, где у него диагностировали термический ожог ягодиц, а также учуяли легкий запах алкоголя.

Пострадавший смог объяснить только то, что находился в сгоревшем автомобиле. От остальных комментариев он отказался.

Согласно данным «Фонтанки», Volkswagen Golf бы снят с регистрационного учета в 2018 году. Скорее всего, машина была не на ходу.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

262531341
Гугенот, видать... Они завсегда от варфоломеевской страдають.
ithinkmann
Подогрев сидений коротнул?
Виталий Кувшинов
Я сначала прочитал - с ожогами яиц
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний