«Гольф» полыхал посреди ночи на Варфоломеевской. Пострадавшего госпитализировали с ожогами ягодиц

Полыхающая посреди ночи легковая озарила промзону в Невском районе Петербурга. Пострадавший не сможет посидеть не только в автомобиле в ближайшее время.

Как стало известно «Фонтанке», в половине первого ночи 20 октября в экстренные службы пришла заявка о горящем Volkswagen Golf на Варфоломеевской улице. Спустя 20 минут он был потушен.

Одновременно с этим в полицию поступило сообщение от сотрудников скорой помощи, которые сообщили, что госпитализировали по указанному адресу 27-летнего мужчину. Последнего доставили в одну из городских больниц, где у него диагностировали термический ожог ягодиц, а также учуяли легкий запах алкоголя.