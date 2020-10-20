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20.10.2020 10:44
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На соцдоплаты неработающим пенсионерам 12 регионов выделят более 903 млн рублей. В том числе Петербургу

Правительство России направит 12 субъектам Федерации более 903 млн рублей на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам, распоряжение об этом опубликовано на сайте правительства 20 октября. В их числе Петербург.

«Более 903 млн рублей будет направлено на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Финансирование получат 12 регионов, в которых увеличилось число получателей таких доплат», — говорится в сообщении.

Средства будут направлены в Республику Коми, Ханты-Мансийский и Еврейский автономные округа, Забайкальский край, Амурскую, Иркутскую, Калининградскую, Мурманскую, Новосибирскую, Псковскую и Смоленскую области, а также в город Санкт-Петербург.

Региональные социальные доплаты получают неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе для таких граждан. Расходы субъектов на эти цели софинансируются из федерального бюджета.

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