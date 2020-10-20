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20.10.2020 09:39
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Во всей Туве пропало электричество из-за аварийного отключения

Вся Тува осталась без электричества из-за аварийного отключения 20 октября. Об этом в социальных сетях сообщила мэрия столицы республики — Кызыла.

«Специалисты Россетей планировали перевести в резерв одну из двух высоковольтных электролиний, но сработала автоматика — аварийное отключение», — сообщили чиновники.

В течение часа электроснабжение в республике, где проживает более 320 тысяч человек, должны восстановить.

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