Еще двоих белорусских журналистов арестовали на 15 суток после акций протеста в Минске

Двое задержанных во время акции оппозиции в воскресенье в Минске журналистов арестованы судом на 15 суток, сообщила 19 октября Белорусская ассоциация журналистов.



"Журналист Алесь Любенчук, телеканал "Белсат", наказан 15 сутками ареста. Журналист Артем Майоров, издание "Белорусы и рынок", наказан 15 сутками ареста", - говорится в сообщении ассоциации на ее сайте. Журналистам были предъявлены обвинения по статье Кодекса об административных правонарушениях о неподчинении требованиям милиции.

В сообщении также говорится, что задержанные во время освещения в воскресенье акции оппозиции в Бресте фотограф городского сайта "Бинокль" Роман Чмель и внештатный журналист "Брестской газеты" Максим Хлебец до сих пор находятся в изоляторе.