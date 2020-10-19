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19.10.2020 22:34
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Еще двоих белорусских журналистов арестовали на 15 суток после акций протеста в Минске

Двое задержанных во время акции оппозиции в воскресенье в Минске журналистов арестованы судом на 15 суток, сообщила 19 октября Белорусская ассоциация журналистов.

"Журналист Алесь Любенчук, телеканал "Белсат", наказан 15 сутками ареста. Журналист Артем Майоров, издание "Белорусы и рынок", наказан 15 сутками ареста", - говорится в сообщении ассоциации на ее сайте. Журналистам были предъявлены обвинения по статье Кодекса об административных правонарушениях о неподчинении требованиям милиции.

В сообщении также говорится, что задержанные во время освещения в воскресенье акции оппозиции в Бресте фотограф городского сайта "Бинокль" Роман Чмель и внештатный журналист "Брестской газеты" Максим Хлебец до сих пор находятся в изоляторе.

После субботних акций протеста в Минске задержали трёх журналистов, которых также арестовали а 15 суток. Это Дарья Спевак (Onliner), Вадим Замировский (TUT.BY и БелаПАН) и Всеволод Зарубин.

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Комментарии (1)

Nationalverrater_2
Колхозгестаповцы их замели, за то, что не было цветочков с руках. Или шарики с флажками дома забыли . Или лезли целоваться и обниматься с карателями ?
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