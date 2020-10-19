Перенесенный чемпионат Европы — 2020 по самбо в Екатеринбурге окончательно отменили из-за коронавируса

Чемпионат Европы по самбо 2020 года, который должен был пройти в Екатеринбурге с 27 по 29 октября, отменен из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Европейской федерации самбо Владимира Елисеева, также это связано с запретом на выездные соревнования в некоторых странах Европы.

«Совместно с оргкомитетом по проведению чемпионата Европы в Екатеринбурге мы приняли решение отменить ЧЕ 2020 года в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Екатеринбурге, России и мире. В этом году чемпионата Европы не будет. Это связано еще и с тем, что во многих странах Европы сейчас существует запрет на выезд на соревнования. К тому же Всемирная организация здравоохранения сообщает, что ситуация с пандемией коронавируса не улучшается, а ухудшается», — заявил Елисеев.