Неизвестные вандалы повредили 19 октября памятник знаменитой советской троице Балбесу, Трусу и Бывалому, который установили в посёлке Мга Ленобласти. Скульптурную композицию установили у кинотеатра «Октябрь» накануне, а ночью компанию «покинул» Юрий Никулин в образе жизнерадостного комедийного персонажа в тюбетейке. О нём в земле теперь напоминает лишь дыра в брусчатке.

«Фигуры установили вчера в рамках благоустройства территории у парка «Октябрь», а утром одна из скульптур исчезла. Есть такой факт. Остальным должна заниматься полиция», — заявил Бубнов.

При этом он сообщил, что никто из представителей администрации пока в полицию не обращался. На данный момент подрядчик пока не завершил работы у «Октября», а следовательно, памятник ещё не находится на балансе администрации Мгинского поселения.



Работы выполняет петербургское ООО «Меромакс». Они уверены, что Балбеса украли. Унести его было легко. Фигура выполнена из композитного сложного состава, а внутри утяжеление в виде арматуры и бетона, но его на момент работы вандалов ещё не смонтировали.



Теперь подрядчику придётся заказывать нового Никулина. Оставшиеся скульптуры пока убрали.

