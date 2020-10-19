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19.10.2020 16:37
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Во Мге украли Балбеса. На Труса и Бывалого сил не хватило

Фото: 47news.ru

Неизвестные вандалы повредили 19 октября памятник знаменитой советской троице Балбесу, Трусу и Бывалому, который установили в посёлке Мга Ленобласти. Скульптурную композицию установили у кинотеатра «Октябрь» накануне, а ночью компанию «покинул» Юрий Никулин в образе жизнерадостного комедийного персонажа в тюбетейке. О нём в земле теперь напоминает лишь дыра в брусчатке.

В разговоре с 47news факт пропажи скульптуры подтвердил замглавы администрации Мгинского поселения Владимир Бубнов.

«Фигуры установили вчера в рамках благоустройства территории у парка «Октябрь», а утром одна из скульптур исчезла. Есть такой факт. Остальным должна заниматься полиция», — заявил Бубнов.

Фото: 47news.ru
Фото: 47news.ru

При этом он сообщил, что никто из представителей администрации пока в полицию не обращался. На данный момент подрядчик пока не завершил работы у «Октября», а следовательно, памятник ещё не находится на балансе администрации Мгинского поселения.

Работы выполняет петербургское ООО «Меромакс». Они уверены, что Балбеса украли. Унести его было легко. Фигура выполнена из композитного сложного состава, а внутри утяжеление в виде арматуры и бетона, но его на момент работы вандалов ещё не смонтировали.

Теперь подрядчику придётся заказывать нового Никулина. Оставшиеся скульптуры пока убрали.

Фото: 47news.ru

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Комментарии (2)

USSR_forever
страна ворья... и здесь ещё хотели Евро-2020 проводить?!
vic_5e4cd1938d1a8
Вот когда устанавливают такие памятники, неужеле непонятно, что быдло-граждане тут же проявят нездоровый интерес. Тем более и герои памятника, по идее, социально близки этим вандалам, увеличивая притягательность. По-моему, это очевидно. Если ставят памятник, обязательно должна быть камера наблюдения.
Хотя , даже, на Невском проспекте ломают скульптурные композиции на Аничковом мосту, а видео нет, что в двойне странно.
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