Стартует финальная часть голосования городской премии «Фонтанки». Теперь только первое место имеет значение

С понедельника, 19 октября, начинается голосование за финалистов премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Из десятки лучших в каждой номинации только один получит главный приз.

Ежегодная премия «Фонтанки.ру» — это знак благодарности горожан самому качественному бизнесу Петербурга. Только они сами могут определить, кто достоин получить награду.

С 14 сентября петербуржцы на специальном сайте премии выдвигали компании, которые, на их взгляд, были лучшими в этом году. Всего было названо более 11 тысяч предприятий, организаций, проектов и заведений. По десять самых популярных из них в каждой из десяти номинаций вошли в шорт-лист и стали финалистами премии.