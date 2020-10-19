Стартует финальная часть голосования городской премии «Фонтанки». Теперь только первое место имеет значение
С понедельника, 19 октября, начинается голосование за финалистов премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Из десятки лучших в каждой номинации только один получит главный приз.
Ежегодная премия «Фонтанки.ру» — это знак благодарности горожан самому качественному бизнесу Петербурга. Только они сами могут определить, кто достоин получить награду.
С 14 сентября петербуржцы на специальном сайте премии выдвигали компании, которые, на их взгляд, были лучшими в этом году. Всего было названо более 11 тысяч предприятий, организаций, проектов и заведений. По десять самых популярных из них в каждой из десяти номинаций вошли в шорт-лист и стали финалистами премии.
С 19 октября начинается самый напряженный и важный этап — финал. Командам поддержки, которые участникам удалось собрать, придется приложить максимум усилий, ведь теперь недостаточно быть одним из лучших, надо набрать максимальное число голосов, и только один станет победителем в своей номинации.
В финальной части надо выбрать одного из десяти номинантов и проголосовать за него на сайте https://award.fontanka.ru/, авторизовавшись через одну из социальных сетей.
Система оценки такова, что чем больше петербуржцев компания убедит проголосовать за себя, тем больше шансов у нее получить главный приз. Здесь номинанты могут скачать промоматериалы, чтобы активнее привлекать горожан к голосованию в конкурсе.
Пусть победит сильнейший!