В Норвегии обнаружили новую разновидность коронавируса

В норвежской коммуне Тронхейм выявили вид коронавируса, который ранее не был зафиксирован нигде в мире, сообщает издание NRK.

Главный врач коммуны Туве Росстад пояснил, что ранее в Норвегии такой разновидности SARS-CoV-2 не было, не дал ничего и поиск по международным базам.

«У нас возникло подозрение, что это может быть еще один вариант коронавируса, он ведёт себя иначе: распространяется быстрее, и люди заболевают быстрее», — сказал Росстад. По его словам, это может ускорить развитие пандемии.

