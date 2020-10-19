В Норвегии обнаружили новую разновидность коронавируса

В норвежской коммуне Тронхейм выявили вид коронавируса, который ранее не был зафиксирован нигде в мире, сообщает издание NRK.
Главный врач коммуны Туве Росстад пояснил, что ранее в Норвегии такой разновидности SARS-CoV-2 не было, не дал ничего и поиск по международным базам.
«У нас возникло подозрение, что это может быть еще один вариант коронавируса, он ведёт себя иначе: распространяется быстрее, и люди заболевают быстрее», — сказал Росстад. По его словам, это может ускорить развитие пандемии.
В минувшие выходные в Тронхейме коронавирус диагностировали у восьми человек, семь из них — молодые люди старше 20 лет. У всех заболевание протекает в лёгкой форме. К 15 октября на карантине в коммуне оказались около 1000 человек, из них примерно 800 — после посещения одного из баров Тронхейма.
Образцы собирают по всей стране для выявления мутаций и отслеживания изменений, которые могут повлиять на разработку вакцины.
По данным властей страны, всего с начала пандемии в Норвегии зарегистрировали 16 456 случаев заражения COVID-19, умерли 278 человек. В данный момент госпитализированы 1166 больных коронавирусом, в палатах интенсивной терапии проходят лечение 250 пациентов.