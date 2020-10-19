В Доме специалистов на Лесном рабочий насмерть разбился в шахте лифта
Капитальный ремонт лифтов в Выборгском районе Петербурга закончился смертью рабочего. Он красил шахту и сорвался с высоты нескольких этажей.
По информации «Фонтанки», немногим позже одиннадцати утра 19 октября в экстренные службы поступил сигнал о человеке, который упал с высоты на Лесном проспекте, 61, корпус 1. Мужчина занимался покраской шахты лифта на 2–3 этажах, когда сорвался и упал на первый этаж.
Приехавшие медики констатировали смерть. На месте продолжает работать Следственный комитет. Туда же подъехали заместитель главы Выборгского района Арина Артемова, представители жилищного комитета.
Как уточнили в администрации, на Лесном проспекте проводились работы по капремонту лифтового оборудования. Заказчиком является Фонд капремонта, подрядчик — ООО «С-Пб лифт». «Проверка проводится по факту нарушения техники безопасности», — уточнили в пресс-службе.
Многоквартирный дом на Лесном проспекте, 61, относится к комплексу зданий Дома специалистов. Его строительство велось в 1934–1937 годы, здания предназначались для проживания организаторов производства, руководителей различных учреждений и предприятий, ученых, деятелей культуры.