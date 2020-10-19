В Доме специалистов на Лесном рабочий насмерть разбился в шахте лифта

Капитальный ремонт лифтов в Выборгском районе Петербурга закончился смертью рабочего. Он красил шахту и сорвался с высоты нескольких этажей.



По информации «Фонтанки», немногим позже одиннадцати утра 19 октября в экстренные службы поступил сигнал о человеке, который упал с высоты на Лесном проспекте, 61, корпус 1. Мужчина занимался покраской шахты лифта на 2–3 этажах, когда сорвался и упал на первый этаж.

Приехавшие медики констатировали смерть. На месте продолжает работать Следственный комитет. Туда же подъехали заместитель главы Выборгского района Арина Артемова, представители жилищного комитета.