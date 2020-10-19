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19.10.2020 11:46
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В комитете по благоустройству Петербурга появился председатель. Им стал фактический глава Малинин

Сергей Малинин назначен председателем смольнинского комитета по благоустройству. До этого он год пробыл исполняющим обязанности.

О назначении Малинина 19 октября сообщает пресс-служба Смольного. Напомним, с 16 октября комитет перешел на зимний регламент содержания дорог.

Напомним, Сергей Малинин стал и.о. председателя комитета год назад, сразу после освобождения от должности Владимира Рублевского. До этого он с 2013 года являлся первым заместителем председателя, отвечая за содержание дорог.

За то время, что Малинин находился в статусе и.о., в работе комитета произошли некоторые изменения. В частности, прошлой зимой было принято решение о точечном применении чистых реагентов, хотя во основном по-прежнему использовалась песок-соляная смесь. Кроме того, было завершено расследование УФАС по делу о «снежном картеле», однако комблаг оспорил его результаты в суде. После этого комитет разработал проект реорганизации городских дорожных предприятий: предполагается, что они перейдут в статус бюджетных учреждений и за ними закрепят дороги на праве оперативного управления, то есть без конкурсов.

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