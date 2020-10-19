В огне решил сжечь свои несбывшиеся ожидания от романа с петербурженкой 55-летний украинец. В результате пожаром повредило две машины.



Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 19 октября, возгорание во дворе дома 43 по Загребскому проспекту произошло в ночь с 17 на 18 октября. Сгорел автомобиль «Фольксваген Поло», принадлежащий 52-летней женщине, проживающей в вышеуказанном доме. Кроме того, пострадала и иномарка «Киа Рио», припаркованная в непосредственной близости и принадлежащая 54-летнему мужчине.

