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19.10.2020 09:40
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Пироманская любовь. Гражданин Незалежной поджег своей бывшей возлюбленной машину

В огне решил сжечь свои несбывшиеся ожидания от романа с петербурженкой 55-летний украинец. В результате пожаром повредило две машины.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 19 октября, возгорание во дворе дома 43 по Загребскому проспекту произошло в ночь с 17 на 18 октября. Сгорел автомобиль «Фольксваген Поло», принадлежащий 52-летней женщине, проживающей в вышеуказанном доме. Кроме того, пострадала и иномарка «Киа Рио», припаркованная в непосредственной близости и принадлежащая 54-летнему мужчине.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 55-летнего гражданина одного из сопредельных государств, который ранее состоял в отношениях с 52-летней владелицей иномарки.

Как отмечают в полиции, пару лет назад гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, а также за незаконное хранение оружия.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

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Комментарии (4)

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.... и почему его ранее не посадили ?
dedmoroz_5e4d8827384c2
несбывшиеся ожидания от романа с петербурженкой ......... эх, нашёл с кем романы крутить, взял бы лучше свою хохлушку ... жаль соседские машины пострадали///
тат2007amg
А что раньше мешало?
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