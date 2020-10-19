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19.10.2020 08:52
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В девятиэтажке на Ветеранов ночью тушили пожар. Девушку спасли, кота не успели

Возгорание в девятиэтажном доме 3, корпус 2 по проспекту Ветеранов началась около 21 часа в воскресенье. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 19 октября, в 2-х комнатной отдельной квартире выгорела комната площадью 12 квадратных метров. В 21:11 пожар был ликвидирован силами 2 единиц техники и 8 человек личного состава. В квартире на момент возгорания была женщина и кот. Спасти животное не удалось.

Как сообщают очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте», проживающая в квартире девушка, не могла самостоятельно выйти из квартиры из-за задымления, поэтому позвала на помощь из открытого окна, после чего укрылась на кухне мокрыми полотенцами. Дверь пожарными помогли вскрыть жители дома с топором и молотком.

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