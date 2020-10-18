Глава НИИ Пастера: 20% переболевших COVID-19 теряют антитела

У переболевших коронавирусом вырабатываются и сохраняются антитела, у некоторых пациентов их количество может снизиться и стать недоступным для диагностических тест-систем, заявил академик РАН, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

Порядка 15–20% из тех, кто одолел ковид, теряют выработанные антитела в течение пары месяцев, и остатка может не хватить для полноценного иммунного ответа на инфекцию, отметил Тотолян. При этом, по его словам, снижение уровня иммуноглобулинов не означает исчезновение иммунитета. В организме формируются «клетки памяти» и клетки, выделяющие антитела, которые обеспечивают иммунную защиту при повторной встрече с вирусом.