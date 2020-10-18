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18.10.2020 18:57
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Глава НИИ Пастера: 20% переболевших COVID-19 теряют антитела

У переболевших коронавирусом вырабатываются и сохраняются антитела, у некоторых пациентов их количество может снизиться и стать недоступным для диагностических тест-систем, заявил академик РАН, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

Порядка 15–20% из тех, кто одолел ковид, теряют выработанные антитела в течение пары месяцев, и остатка может не хватить для полноценного иммунного ответа на инфекцию, отметил Тотолян. При этом, по его словам, снижение уровня иммуноглобулинов не означает исчезновение иммунитета. В организме формируются «клетки памяти» и клетки, выделяющие антитела, которые обеспечивают иммунную защиту при повторной встрече с вирусом.

«С этим согласуется и отсутствие случаев повторного заражения лиц, которые уже находились на стационарном лечении по поводу COVID-19 и теперь наблюдаются специалистами института», — цитирует Тотоляна РИА Новости.

У тех, кто переболел коронавирусом бессимптомно, антитела тоже вырабатываются. Но носят нестойкий характер, отметил медик.

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Комментарии (5)

doorbal_
теряют надо полагать вместе с калом, читая каждый день новости про коронавирус
irinamaslova
А другие исследования показывают, что антитела к ковиду иногда не остаются, но организм запоминает вирус, и при повторной попытке заражения антитела быстро опять появляются.
Brit
Значит вирус фигня, раз организьм вырабатывает к нему такие слабые антитела
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