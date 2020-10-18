Глава администрации Ялты Иван Имгрунт умер в Петербурге. Некролог опубликовали его коллеги в социальной сети «ВКонтакте» 18 октября.

«Сегодня, на 59 году жизни, безвременно ушел из жизни глава администрации города Ялта Иван Иванович Имгрунт», — говорится в сообщении. О своей болезни в конце сентября этого года он рассказал в Facebook. «Уважаемые ялтинцы, сегодня меня госпитализировали с пневмонией. Сейчас мое состояние нормальное, буду держать вас в курсе», — написал Имгрунт.

Как рассказала «Фонтанке» его заместитель Ирина Романец, по предварительной информации, причиной смерти могло стать обострение хронического заболевания, вызванное новой коронавирусной инфекцией. Она также подтвердила, что его не стало в одной из больниц Петербурга.