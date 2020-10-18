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18.10.2020 17:47
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В Петербурге умер глава администрации Ялты Иван Имгрунт. Его госпитализировали с пневмонией

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт умер в Петербурге. Некролог опубликовали его коллеги в социальной сети «ВКонтакте» 18 октября.

«Сегодня, на 59 году жизни, безвременно ушел из жизни глава администрации города Ялта Иван Иванович Имгрунт», — говорится в сообщении. О своей болезни в конце сентября этого года он рассказал в Facebook. «Уважаемые ялтинцы, сегодня меня госпитализировали с пневмонией. Сейчас мое состояние нормальное, буду держать вас в курсе», — написал Имгрунт.

Как рассказала «Фонтанке» его заместитель Ирина Романец, по предварительной информации, причиной смерти могло стать обострение хронического заболевания, вызванное новой коронавирусной инфекцией. Она также подтвердила, что его не стало в одной из больниц Петербурга.

Имгрунт родился 28 мая 1961 года в Караганде Казахской ССР. Получил юридическое образование, работал в органах прокуратуры, доктор социологических наук. С февраля по май 2019 года — помощник председателя Совета министров Республики Крым. В прошлом году стал сначала заместителем главы администрации Ялты, затем первым заместителем, а затем и главой.

Фото: Администрация города Ялта Республики Крым / vk.com/yalta_adm

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Комментарии (22)

Nationalverrater_2
ковидло сгущает кровь . медицинский факт. надо на ночь перед сном натощак выпивать 50 г. коньяка, чтобы не было тромбонов
263768691
Погуглите "во что Имгрунт одел ялтинских дворников" и поймете, что за фрукт был ялтинским градоначальником.
Я плакал под столом...
Men13
Не понятно почему он лечился в СПБ. У нас смертность самая высокая в России. И вот закономерный результат..... В Москве бы лечился и наверняка бы выжил.
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