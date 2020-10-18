Помилован убийца, который остановил террориста с помощью бивня

Королева Великобритании сократила срок заключения 42-летнему Стивену Гэллэнту, который в 2019 году остановил террориста на Лондонском мосту с помощью полутораметрового бивня нарвала. Гэллэнт в тот момент отбывал наказание в тюрьме, но был отпущен на один день.

Как сообщает 18 октября «Газета.Ru» со ссылкой на Mirror, в ноябре 2019 года мужчина с ножом напал на людей в центре Лондона, двое погибли, трое получили ранения. Гэллэнт, осуждённый за убийство пожарного, находился в тот день за пределами тюрьмы — он получил разрешение на выход для участия в конференции. Он вместе с другими очевидцами помог остановить террориста, не зная, что закрепленное на его теле взрывное устройство было муляжом. Вооружившись бивнем нарвала (снятым со стены исторической штаб-квартиры гильдии рыботорговцев рядом с мостом, где проходила конференция) и огнетушителем, прохожие бросились на нападавшего. Позже выяснилось, что это был 28-летний Усман Хан, осужденный за участие в террористической деятельности в 2012 году и досрочно освобожденный в 2018 году. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», запрещённая в России.