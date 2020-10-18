Помилован убийца, который остановил террориста с помощью бивня

Королева Великобритании сократила срок заключения 42-летнему Стивену Гэллэнту, который в 2019 году остановил террориста на Лондонском мосту с помощью полутораметрового бивня нарвала. Гэллэнт в тот момент отбывал наказание в тюрьме, но был отпущен на один день.
Как сообщает 18 октября «Газета.Ru» со ссылкой на Mirror, в ноябре 2019 года мужчина с ножом напал на людей в центре Лондона, двое погибли, трое получили ранения. Гэллэнт, осуждённый за убийство пожарного, находился в тот день за пределами тюрьмы — он получил разрешение на выход для участия в конференции. Он вместе с другими очевидцами помог остановить террориста, не зная, что закрепленное на его теле взрывное устройство было муляжом. Вооружившись бивнем нарвала (снятым со стены исторической штаб-квартиры гильдии рыботорговцев рядом с мостом, где проходила конференция) и огнетушителем, прохожие бросились на нападавшего. Позже выяснилось, что это был 28-летний Усман Хан, осужденный за участие в террористической деятельности в 2012 году и досрочно освобожденный в 2018 году. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», запрещённая в России.
Елизавета II воспользовалась королевской прерогативой помилования в связи с «исключительно смелыми действиями» Гэллэнта. Он спас людей, невзирая на риск для собственной жизни. Королевское помилование в Великобритании — крайне редкое явление. Теперь Гэллэнт сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении в июне 2021 года и в случае положительного решения покинуть тюрьму на 10 месяцев раньше срока.
Семья убитого Гэллэнтом пожарного Бэрри Джэксона поддержала решение королевы. «Меня одолевают противоречивые эмоции, однако то, что произошло на Лондонском мосту, показывает, что люди могут меняться», — признался сын Джэксона.