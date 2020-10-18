Озеро с фонтанчиком на Тамбасова просуществовало недолго, а воды в домах ещё нет
Коммунальная авария случилась утром 18 октября в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Вода залила проезд во дворе.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Водоканала, в 7:30 на горячую линию предприятия поступила заявка на вытекание по адресу: улица Тамбасова, 36. На место оперативно выехала бригада водоснабжения и выяснила, что течь дала магистраль диаметром 200 мм. В 10:50 вытекание локализовано.
На время ремонта без воды остаются три жилых дома и магазин. В ближайшее время они будут подключены к системе временного водоснабжения, обещает Водоканал.
«Озеро», образовавшееся из-за прорыва, сняли на камеру подписчики «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Там же публикуют фотографию машины аварийной службы с шуточным комментарием: «Катка не будет, расходимся».