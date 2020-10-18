Крупная финская газета написала, что Пушкин «с достаточной степенью уверенности умер от туберкулёза»
Курьёзный ляп сделала журналистка одного из крупнейших изданий Финляндии. Он невероятен для русского человека, ведь речь идёт об Александре Сергеевиче Пушкине, но заметили его и финские читатели.
Газета «Илталехти» 17 октября опубликовала статью Хельи Салонен о туберкулёзе, в которой она проводит параллели с пандемией коронавируса и ограничительными мерами. Чтобы продемонстрировать масштабы бедствия, журналистка перечисляет знаменитостей, скончавшихся от туберкулеза. Список начинается с финских литераторов (хотя поэтесса Эдит Сёдергран родилась в Санкт-Петербурге) и заканчивается русскими. «Эдит Сёдергран, Ууно Кайлас, Сайма Хармая, Катри Вала, Эмили Бронте, Франц Кафка, Джордж Оруэлл, Амедео Модильяни, Фредерик Шопен, Александр Пушкин и Антон Чехов — это те, кто с достаточной степенью уверенности умер от туберкулёза», — утверждается в публикации.
Любопытно, что в этот список ошибочно попал не только Пушкин, но и, как теперь известно, Чехов. Туберкулёз действительно долгое время считался причиной смерти Антона Павловича, но в 2018 году учёные Куодрэмского института биологических наук (Великобритания) пришли к выводу, что образовавшийся в его теле тромб привёл к закупорке сосудов и кровоизлиянию в мозг.
Читатели заметили грубую ошибку и указали на неё в комментариях. «Впервые слышу, что Александр Пушкин умер от туберкулеза. Что-что? Разве это не пуля в 1837 году на дуэли с Дантесом попала в область живота?» — удивляется один из читателей. «Вы совершенно правы! Он умер исключительно из-за этой пули, — отвечает другой. — Я написал об этом автору статьи, и вот что она ответила: «Версий гибели знаменитостей может быть много. Вот почему я позволила себе альтернативное высказывание».