Газета «Илталехти» 17 октября опубликовала статью Хельи Салонен о туберкулёзе, в которой она проводит параллели с пандемией коронавируса и ограничительными мерами. Чтобы продемонстрировать масштабы бедствия, журналистка перечисляет знаменитостей, скончавшихся от туберкулеза. Список начинается с финских литераторов (хотя поэтесса Эдит Сёдергран родилась в Санкт-Петербурге) и заканчивается русскими. «Эдит Сёдергран, Ууно Кайлас, Сайма Хармая, Катри Вала, Эмили Бронте, Франц Кафка, Джордж Оруэлл, Амедео Модильяни, Фредерик Шопен, Александр Пушкин и Антон Чехов — это те, кто с достаточной степенью уверенности умер от туберкулёза», — утверждается в публикации.

Курьёзный ляп сделала журналистка одного из крупнейших изданий Финляндии. Он невероятен для русского человека, ведь речь идёт об Александре Сергеевиче Пушкине, но заметили его и финские читатели.

Любопытно, что в этот список ошибочно попал не только Пушкин, но и, как теперь известно, Чехов. Туберкулёз действительно долгое время считался причиной смерти Антона Павловича, но в 2018 году учёные Куодрэмского института биологических наук (Великобритания) пришли к выводу, что образовавшийся в его теле тромб привёл к закупорке сосудов и кровоизлиянию в мозг.

Читатели заметили грубую ошибку и указали на неё в комментариях. «Впервые слышу, что Александр Пушкин умер от туберкулеза. Что-что? Разве это не пуля в 1837 году на дуэли с Дантесом попала в область живота?» — удивляется один из читателей. «Вы совершенно правы! Он умер исключительно из-за этой пули, — отвечает другой. — Я написал об этом автору статьи, и вот что она ответила: «Версий гибели знаменитостей может быть много. Вот почему я позволила себе альтернативное высказывание».